ГУР об атаках на российские суда: Оккупанты делают выводы

В Главном управлении разведки Минобороны заявляют, что для поражения российских судов в оккупированном Крыму украинские спецназовцы постоянно придумывают новые методы. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя поражение накануне российского скоростного патрульного катера "Мангуст", сообщает Радио Свобода.

"Они делают выводы и пытаются строить новые ограждения разными способами на разных участках. Безусловно, пытаются учитывать. Но в конце концов, и операторы Magura (морской дрон), и спецназовцы ГУР не повторяются каждый раз, действуют нелинейно.

Поэтому, несмотря на то, что они пытаются прятать корабли, переводить их, скрывать, строить новые заграждения, находят новые и новые способы показать, что ГУР и Magura работают очень эффективно. Еще три миллиона долларов – это недвижимость, которая есть уже на морском дне" , – сказал Юсов.

Накануне в ГУР сообщили, что их подразделение "Group 13" с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст" в оккупированном Крыму.

По данным украинской разведки, катера такого класса используются российским флотом и спецслужбами в качестве многоцелевых скоростных судов для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций. В ГУР говорят, что ориентировочная стоимость уничтоженного "Мангуста" составляет около 3 миллионов долларов. В российском Минобороны это заявление не комментировали.

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