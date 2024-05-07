Кабмін скасував обмеження імпорт послугу для бізнесу – Шмигаль

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження імпорту послуг для бізнесу. Раніше аналогічне рішення ухвалив Національний банк. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Це те, що дуже важливо для бізнесу" , - сказав він.

За його словами, та лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців - виходити на нові ринки, посилювати український експорт.

Шмигаль заявив, що це рішення уряду вкладається в ширшу політику дерегуляції, яку зараз проводять.

"Переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу. Частина буде повністю скасована, частина - спрощена, частина - переведена в цифру" , - додав прем’єр.

Валютні обмеження

В Україні з початку війни діяли жорсткі обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені урядом та НБУ. Вони регулювалися постановою від 24 лютого 2022 р. № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". У липні 2022 року уряд скасував обмеження на товари, але залишив на послуги, для закупівлі яких потрібні були окремі рішення уряду та НБУ. Зокрема, це стосувалося державних підприємств. Після ухвалення цього рішення обмеження скасовуються.