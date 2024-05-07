Кабмин отменил ограничения импорт услугу для бизнеса – Шмыгаль

Кабинет министров отменил постановление об ограничении импорта услуг для бизнеса. Ранее аналогичное решение принял Национальный банк. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы отменяем постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Это то, что очень важно для бизнеса" , - сказал он.

По его словам, либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей - выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт.

Шмігаль заявил, что это решение правительства вкладывается в более широкую политику дерегуляции, которую сейчас проводят.

"Просмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействие государства и бизнеса. Часть будет полностью упразднена, часть – упрощена, часть – переведена в цифру" , – добавил премьер.

Валютные ограничения

В Украине с начала войны действовали жесткие ограничения на импорт товаров и услуг, введенные правительством и НБУ. Они регулировались постановлением от 24 февраля 2022 г. №153 "Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта". В июле 2022 года правительство отменило ограничения на товары, но оставило на услуги, для закупки которых требовались отдельные решения правительства и НБУ. В частности, это касалось государственных предприятий. После принятия этого решения ограничения отменяются.