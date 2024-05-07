У Росії пройшла інавгурація Путіна

Очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у інавгурації та склав присягу президента Росії, повідомляє Суспільне.

Відповідні кадри з інавгурації Путіна опублікували російські ЗМІ.

Путін розпочав свій п'ятий термін на посаді терміном на шість років.

Під час промови він заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну", та додав, що РФ, яка "зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період".

Він також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування "багатополярного світового порядку".

Церемонія "інавгурації" Путіна завершилася салютом із 30 залпів. Після "інавгурації" в Кремлі Путін прийняв парад президентського полку.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими.

Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.