В России прошла инаугурация Путина

Глава Кремля Владимир Путин принял участие в инаугурации и принял присягу президента России, сообщает Суспільне.

Соответствующие кадры по инаугурации Путина были опубликованы российскими СМИ.

Путин начал свой пятый срок в должности сроком на шесть лет.

В ходе речи он заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока", и добавил, что "толкнувшаяся с серьезными вызовами РФ достойно пройдет тяжелый период".

Он также заявил, что Россия продолжит работу с партнерами по формированию "многополярного мирового порядка".

Церемония "инаугурации" Путина завершилась салютом из 30 залпов. После "инаугурации" в Кремле Путин принял парад президентского полка.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что не видят оснований признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Как заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, выборы в РФ не были ни свободными, ни справедливыми.

Ранее резолюции ПАСЕ и Европарламента подтвердили неправомерность проведения "выборов" на ТОТ Украины, их недемократический характер на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов.