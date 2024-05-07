У ЄС пояснили, чому деякі країни відвідали інавгурацію Путіна

Хоча глава зовнішньополітичної служби ЄС рекомендував державам Євросоюзу не відвідувати так звану "інавгурацію" Володимира Путіна, країни-члени мають право ухвалювати власні рішення у сфері зовнішньої політики. ﻿ Про це не брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано нагадав, що ЄС як інституція не представлений на "інавгурації" у Москві своїм послом. Дипломат ЄС отримав відповідні рекомендації від зовнішньополітичної служби Євросоюзу і утримався від участі.

Водночас сфера міжнародних справ належить до компетенції держав-членів, тому вони самостійно можуть ухвалювати рішення щодо свого представництва на "інавгурації", сказав Стано.

"Це рішення, які вони ухвалюють на основі їхньої компетенції, на основі національного суверенітету, тому що, врешті-решт, йдеться про двосторонні відносини" , – пояснив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Стано сказав, що країни, які вирішили відправити своїх представників на "інавгурацію" Путіна, повинні самі надати пояснення, чому вони це зробили.