В ЕС объяснили, почему некоторые страны посетили инаугурацию Путина

Хотя глава внешнеполитической службы ЕС рекомендовал государствам Евросоюза не посещать так называемую "инаугурацию" Владимира Путина, страны-члены вправе принимать собственные решения в сфере внешней политики. Об этом не брифинге в Брюсселе заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано напомнил, что ЕС как институт не представлен на "инаугурации" в Москве своим послом. Дипломат ЕС получил соответствующие рекомендации от внешнеполитической службы Евросоюза и воздержался от участия.

В то же время сфера международных дел относится к компетенции государств-членов, поэтому они самостоятельно могут принимать решение о своем представительстве на "инаугурации", сказал Стано.

"Это решения, которые они принимают на основе их компетенции, на основе национального суверенитета, потому что, в конце концов, речь идет о двусторонних отношениях" , – пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Стано сказал, что страны, решившие отправить своих представителей на "инаугурацию" Путина, должны сами дать объяснение, почему они это сделали.