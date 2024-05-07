Агенти ФСБ готували замах на Зеленського, Буданова та Малюка – СБУ

СБУ заявила про зрив планів ФСБ з ліквідації президента України Володимира Зеленсього та інших представників військово-політичного керівництва. До російської агентурної мережі входили співробітники Управління державної охорони.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що агентурну мережу РФ викрили співробітники СБУ.

"Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ" , – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Росія активно розробляла плани із ліквідації Зеленського.

"Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити. Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців" , – зазначили в спецслужбі.

Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова росіяни збирались провести перед Великоднем.

"План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію.

За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона" , – зазначили в СБУ.

Як зазначають в спецслужбі, озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

У затриманих проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.