Агенты ФСБ готовили покушение на Зеленского, Буданова и Малюка – СБУ

СБУ заявила о срыве планов ФСБ по ликвидации президента Украины Владимира Зеленого и других представителей военно-политического руководства. В российскую агентурную сеть входили сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что агентурную сеть РФ разоблачили сотрудники СБУ.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ" , – говорится в сообщении.

В частности, Россия активно разрабатывала планы по ликвидации Зеленского.

"Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а впоследствии его убить. Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных должностных лиц" , – отметили в спецслужбе.

К примеру, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова россияне собирались провести перед Пасхой.

"План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию.

По координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали поразить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона" , – отметили в СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

У задержанных проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время им сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.