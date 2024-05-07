Макрон та Сі вирушили на прогулянку у Піренеях для "відвертої розмови" – AFP

Президент Франції Емманюель Макрон на другий день візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна вирушив з ним у Піренеї, що, як вважають, має на меті створити простір для більш щирої розмови на складні теми. Про це пише AFP, повідомляє Європейська правда.

У вівторок Макрон із Сі вирушили у гірський масив Піренеї. Ще напередодні президент Франції висловив сподівання на "продуктивні і дружні розмови" під час цієї поїздки.

Лідери побувають на одному з найвищих асфальтованих гірських перевалів, який долають учасники велозмагань "Тур де Франс". У Піренеях на великій висоті досі лежить сніг, хоча лижний сезон вже завершився.

Це особливі краї для Емманюеля Макрона, оскільки він багато разів відпочивав тут з батьками своїх батьків.

Макрон і Сі Цзіньпін з першими леді пообідають високо в горах у закладі ресторатора-друга президента Франції, що має стати своєрідною відповіддю на чайну церемонію, яку організували для Макрона у Гуанчжоу в Китаї у місці, де колись жив батько Сі Цзіньпіна у часи його перебування на посаді губернатора провінції.

В оточенні Макрона пояснили, що сподіваються завдяки поїздці у гори створити можливість для більш щирої розмови лідерів на складні питання.