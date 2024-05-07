Макрон и Си отправились на прогулку в Пиренеях для "откровенного разговора" – AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон на второй день визита лидера Китая Си Цзиньпина отправился с ним в Пиренеи, что, как полагают, имеет целью создать пространство для более искреннего разговора на сложные темы. Об этом пишет AFP, сообщает Европейская правда.

Во вторник Макрон с Си отправились в горный массив Пиренеи. Еще накануне президент Франции выразил надежду на "продуктивные и дружеские разговоры" во время этой поездки.

Лидеры побывают на одном из самых высоких асфальтированных горных перевалов, который преодолевают участники велосоревнований "Тур де Франс". В Пиренеях на большой высоте до сих пор лежит снег, хотя лыжный сезон уже завершился.

Это особые края для Эмманюэля Макрона, поскольку он много раз отдыхал здесь с родителями своих родителей.

Макрон и Си Цзиньпин с первыми леди пообедают высоко в горах в заведении ресторатора-друга президента Франции, что должно стать своеобразным ответом на чайную церемонию, которую организовали для Макрона в Гуанчжоу в Китае в месте, где когда-то жил отец Си Цзиньпина во времена его пребывания на посту губернатора провинции.

В окружении Макрона объяснили, что надеются благодаря поездке в горы создать возможность для более искреннего разговора лидеров на сложные вопросы.