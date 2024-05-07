НБУ: Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 3%

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2024 року, за попередніми даними, становили 42,4 млрд доларів - у квітні вони знизилися на 3,1%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів, пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що заголом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначали кілька чинників.

Перший - операції НБУ на валютному ринку України.

Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 295,4 млн дол та викупив до резервів 30,9 млн дол.

"Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив 2 264,5 млн дол, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня" , - пояснили в НБУ.

Другий чинник - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Повідомляється, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 649,7 млн дол. З цієї суми:

1 603,1 млн дол - другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

46,6 млн дол - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті виплачено 884,5 млн дол, з яких:

673,7 млн дол - обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;

162,3 млн дол - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

6,5 млн дол - обслуговування валютних ОВДП;

42 млн дол - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 92,6 млн дол.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 224,3 млн дол, додали в НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.

Станом на 1 березня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,05 мільярдів доларів. У лютому вони знизилися на 3,8%.