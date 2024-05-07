НБУ: Международные резервы Украины в апреле сократились на 3%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, составляли 42,4 млрд долларов - в апреле они снизились на 3,1%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров, пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что в целом в течение апреля 2024 года динамику международных резервов определяли несколько факторов.

Первый - операции НБУ на валютном рынке Украины.

Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 295,4 млн долл и выкупил в резервы 30,9 млн долл.

"Итак, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 млн долл, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта" , - пояснили в НБУ.

Второй фактор - поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Сообщается, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 649,7 млн долл. Из этой суммы:

1 603,1 млн долл - второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

46,6 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 884,5 млн долл, из которых:

673,7 млн долл - обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;

162,3 млн долл - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

6,5 млн долл - обслуживание валютных ОВГЗ;

42 млн долл - уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 92,6 млн долл.

Третий фактор - переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 224,3 млн долл, добавили в НБУ.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

Напомним:

Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и на 1 апреля составили 43,8 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37,05 миллиардов долларов. В феврале они снизились на 3,8%.