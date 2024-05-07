В Італії розповіли, як Україна може використовувати їхню зброю

Україна може використовувати зброю, яку постачає Італія, лише на території у своїх міжнародно визнаних кордонах, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив у вівторок віце-прем'єр-міністр Італії, міністр закордонних справ Антоніо Таяні з посиланням на ANSA.

"Уся військова техніка, яку ми надсилаємо, призначена для використання лише на території України. Ми не даємо техніку, яка може бути використана за межами України. Ми не в стані війни з Росією" , — сказав він.

Таяні також висловився проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну.

Як повідомлялось, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував виділення чергового пакету військової допомоги Україні.