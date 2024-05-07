В Италии рассказали, как Украина может использовать их оружие

Украина может использовать оружие, поставляемое Италией, только на территории в своих международно признанных границах, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил во вторник вице-премьер-министр Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни со ссылкой на ANSA.

"Вся военная техника, которую мы присылаем, предназначена для использования только на территории Украины. Мы не даем технику, которая может быть использована за пределами Украины. Мы не в состоянии войны с Россией" , — сказал он.

Таяни также высказался против идеи президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки войск в Украину.

Как сообщалось, министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Украине.