У ЗСУ пояснили, чому РФ не використовує Кримський міст для логістики в повному обсязі

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена" , — пояснив Плетенчук.

За його словами, наразі росіяни не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики, проте це не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.