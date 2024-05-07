В ВСУ объяснили, почему РФ не использует Крымский мост для логистики в полном объеме

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост может не выдержать нагрузки после того, как получил повреждение в результате украинских атак, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать. Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна" , — пояснил Плетенчук.

По его словам, россияне не используют Крымский мост в полном объеме для логистики, однако это не мешает им опрокидывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.