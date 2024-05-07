Умєров: Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем в Україні

Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ - Сил безпілотних систем, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Умєрова.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України" , – написав Умєров.

За словами Умєрова, створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню обороноздатності українських військових на фронті.

Новий рід військ

Раніше Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

"За результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України" , - йдеться в указі президента.

Трохи пізніше в Міноборони пояснили, для чого потрібен новий рід військ. Також колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Сили безпілотних систем при ЗСУ неодмінно будуть виконувати свою функцію.