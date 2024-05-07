Умеров: Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем в Украине
Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница Умерова.
"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины», – написал Умеров.
По словам Умерова, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности украинских военных на фронте.
Новый род войск
Ранее Зеленский поручил Кабмину и Генштабу разработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.
"По результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", -говорится в указе президента.
Чуть позже в Минобороны объяснили, для чего нужен новый род войск . Также бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что Силы беспилотных систем при ВСУ непременно будут выполнять свою функцию.