Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона, загорілись 4 будинки
Російські війська ввечері 7 травня обстріляли житловий квартал в Центральному районі Херсона, загорілись одночасно 4 будинки за різними адресами, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ДСНС України, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні ввечері армія РФ обстріляла один з житлових кварталів міста. Загорілись одночасно чотири житлові будинки за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місця влучання та загасили пожежі".
За даними голови ОВА, пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані.
Травмованих серед херсонців не має. Однак в людей - гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.