Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона, загорелись 4 дома

Российские войска вечером 7 мая обстреляли жилой квартал в Центральном районе Херсона, загорелись одновременно 4 дома по разным адресам, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сегодня вечером армия РФ обстреляла один из жилых кварталов города. Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на места попадания и потушили пожары".

Армія РФ обстріляла житловий квартал Херсону, загорілись 4 будинки Відео - ДСНС pic.twitter.com/qhk1HM6OvH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2024

По данным главы ОВА, повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько домов полностью разрушены.

Травмированных среди херсонцев нет. Однако у людей – острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.