РосЗМІ повідомляють про кілька вибухів в окупованому Луганську

Російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві Telegram-канали опублікували відповідні відео, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє РІА Новини та Telegram-канал "Інцидент Луганськ".

"У Луганську пролунало кілька вибухів, передає кореспондент РИА Новости", - йдеться у повідомленні російських пропагандистів.

"Інцидент Луганськ" пише, що по місту нібито вдарили Збройні Сили України, і припускає, що "могли бути використані ракети ATACMS".

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що обстрілу зазнала розташована в межах міста нафтобаза. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Удар по Луганську 13 квітня

Нагадаємо, 13 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили по машинобудівному заводу у Луганську, де знаходився пункт управління окупантів, західними ракетами SCALP та Storm Shadow. Був ліквідований особовий склад та техніка противника.