РосСМИ сообщают о нескольких взрывах в оккупированном Луганске

Российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие видео, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает РИА Новости и Telegram-канал "Инцидент Луганск".

"В Луганске прогремели несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении российских пропагандистов.

"Инцидент Луганск" пишет, что по городу якобы ударили Вооруженные Силы Украины, и предполагает, что "могли быть использованы ракеты ATACMS".

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что обстрелу подверглась расположенная в черте города нефтебаза. Информация о пострадавших уточняется, написал он.

Удар по Луганску 13 апреля

Напомним, 13 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, где находился пункт управления оккупантов, западными ракетами SCALP и Storm Shadow. Был ликвидирован личный состав и техника противника.