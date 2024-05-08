РФ закупила обладнання для літаків на 500 млн доларів – ISW

Росія обходить санкції і з 2022 року закупила з-за кордону компонентів для авіатехніки, в тому числі військових, на суму майже $500 мільйонів.﻿﻿ Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" "Яковлєв" (колишній "Іркут") успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року.

Російське видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, з 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже 500 мільйонів доларів США.

Зокрема, Росія відправила літаки Як-130 до Ірану у вересні 2023 року.

Видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв" переважно закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків.

Ключові висновки ISW за 7 травня: