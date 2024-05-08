РФ закупила оборудования для самолетов на 500 млн долларов – ISW

Россия обходит санкции и с 2022 года закупила из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военных, на сумму почти $500 миллионов.﻿﻿ Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года.

Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти 500 миллионов долларов США.

В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.

Издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев" преимущественно закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.

Ключевые выводы ISW за 7 мая: