РФ закупила оборудования для самолетов на 500 млн долларов – ISW
Россия обходит санкции и с 2022 года закупила из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военных, на сумму почти $500 миллионов. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года.
Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти 500 миллионов долларов США.
В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.
Издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев" преимущественно закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.
Ключевые выводы ISW за 7 мая:
- Глава России Владимир Путин провозгласил свой пятый срок на посту президента России 7 мая и отметил потребность России в беспрекословном автократическом правлении, косвенно призвав к победе в Украине.
- Российские ультранационалисты приветствовали начало очередного срока Путина как историческое событие и открыто одобрили автократическую традицию, в которой Путин себя позиционирует, а один из них поздравил его как "императора" - официальный титул русских царей со времен Петра Великого. Российские ультранационалисты также выразили надежду, что Путин продолжит углублять антизападную идеологию, которую Кремль интенсивно развивает с начала полномасштабного вторжения.
- Нынешний российский кабинет министров и премьер-министр Михаил Мишустин официально подали в отставку 7 мая, как это предусмотрено Конституцией, и министры, которые вернутся на службу, и те, кого Путин заменит, укажут, кто пользуется благосклонностью Путина, и будут сигнализировать о его политических приоритетах на пятый срок.
- Беларусь объявила о внезапной проверке ядерной готовности, вероятно, в рамках усиленной кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на принятие решений на Западе.
- Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 7 мая, что разоблачила сеть оперативников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые планировали убийство президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников украинской разведки и военных
- Генеральная прокуратура России объявила американскую неправительственную организацию (НПО) Freedom House "нежелательной организацией" 7 мая, вероятно, в рамках постоянных усилий, направленных на укрепление контроля над внутренним информационным пространством и дальнейшее лишение россиян доступа к организациям гражданского общества и независимым оценкам гражданских и политических прав в России.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки (Донецк) и на западе Запорожской области.
- Российские оккупационные чиновники продолжают принудительно вербовать украинских гражданских лиц в российскую армию в оккупированной Херсонской области.
- Кремль работает с оккупационной администрацией над усилением российского контроля над системой социальной защиты детей в оккупированной Украине.