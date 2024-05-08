Курс валют НБУ на 8 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 7 травня, знизився на 6 коп. до 39.2966 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 42.3087 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 49.2937 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 16 коп. до 43.3116 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9.8102 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.296 600 EUR Євро 42.308 700 GBP Фунт стерлінгів 49.293 700 CHF Швейцарський франк 43.311 600 PLN Польський злотий 9.810 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.