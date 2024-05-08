Курс валют НБУ на 8 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 травня 2024 року
Курс долара, порівняно з 7 травня, знизився на 6 коп. до 39.2966 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 42.3087 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 49.2937 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 16 коп. до 43.3116 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 9.8102 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.296 600
|EUR
|Євро
|42.308 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.293 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.311 600
|PLN
|Польський злотий
|9.810 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.