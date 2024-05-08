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Курс валют НБУ на 8 травня

Курс валют НБУ на 8 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 7 травня, знизився на 6 коп. до 39.2966 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 42.3087 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 49.2937 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 16 коп. до 43.3116 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9.8102 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.296 600 --0.0595
EUR Євро 42.308 700 --0.0896
GBP Фунт стерлінгів 49.293 700 --0.2045
CHF Швейцарський франк 43.311 600 --0.1614
PLN Польський злотий 9.810 200 --0.0018

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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