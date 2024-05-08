Курс валют НБУ на 8 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 мая, снизился на 6 коп до 39.2966 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 42.3087 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 49.2937 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 16 коп до 43.3116 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 9.8102 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.296 600 EUR Евро 42.308 700 GBP Фунт стерлингов 49.293 700 CHF Швейцарский франк 43.311 600 PLN Польский злотый 9.810 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.