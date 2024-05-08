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Курс валют НБУ на 8 мая

Курс валют НБУ на 8 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 мая, снизился на 6 коп до 39.2966 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 42.3087 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 49.2937 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 16 коп до 43.3116 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 9.8102 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.296600 --0.0595
EUR Евро 42.308700 --0.0896
GBP Фунт стерлингов 49.293700 --0.2045
CHF Швейцарский франк 43.311600 --0.1614
PLN Польский злотый 9.810200 --0.0018

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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