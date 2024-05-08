Курс валют НБУ на 8 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 мая, снизился на 6 коп до 39.2966 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 42.3087 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 49.2937 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 16 коп до 43.3116 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на до 9.8102 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.296600
|EUR
|Евро
|42.308700
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.293700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.311600
|PLN
|Польский злотый
|9.810200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.