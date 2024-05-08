У Броварах горить об'єкт цивільної інфраструктури, є влучання на Вінниччині

Внаслідок російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє Українська правда.

"В результаті ракетної атаки та займання об'єкта цивільної інфраструктури, поранення отримали дві людини - жінка 1962 р.н. і чоловік 1990 р.н." , - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що постраждалих із пораненням кінцівок та у стресовому стані госпіталізували до Броварської лікарні.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко пізніше додав, що росіяни атакували область дронами камікадзе та крилатими ракетами – тривога тривала майже 4 години.

"Влучань по об'єктах житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано у 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні " , - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За словами Кравченка, зафіксовано пошкодження ліній електромереж – в одному із сіл частково відсутня електроенергія.

Внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновано, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Також є влучення у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.