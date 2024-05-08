В Броварах горит объект гражданской инфраструктуры, есть попадание на Виннитчине

В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.﻿﻿ Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает Украинская правда.

"В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, ранения получили два человека − женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р." , - говорится в сообщении.

Он уточнил, что пострадавших с ранением конечностей и в стрессовом состоянии госпитализировали в Броварскую больницу.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко позже добавил, что россияне атаковали область дронами камикадзе и крылатыми ракетами − тревога длилась почти 4 часа.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших − женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу" , - говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Кравченко, зафиксировано повреждение линий электросетей − в одном из сел частично отсутствует электроэнергия.

В результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены.

Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Также есть попадание и в Винницкой области. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.