Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру на Кіровоградщині та Полтавщині

Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків і десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення отримала дитина.﻿﻿ Про це заявив﻿ голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів" , - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, усі відповідні служби працюють на місці.

Також є влучання в Полтавській області. Про це повідомив﻿ керівник Полтавської ОВА Пилип Пронін.

"Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа" , - поінформував очільник у Telegram.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.