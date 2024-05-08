Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру на Кіровоградщині та Полтавщині
Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків і десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення отримала дитина. Про це заявив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, усі відповідні служби працюють на місці.
Також є влучання в Полтавській області. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Пилип Пронін.
"Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа", - поінформував очільник у Telegram.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.