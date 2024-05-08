Оккупанты повредили критическую инфраструктуру на Кировоградщине и Полтавщине
Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок. Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, все соответствующие службы работают на месте.
Также есть попадание в Полтавской области. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БпЛА возник пожар", - информировал глава ОВА у Telegram.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.