Окупанти атакували енергооб’єкти у шести областях – Міненерго

Під час нічної ракетної атаки 8 травня російські війська атакували енергетичні об'єкти у шести областях України.

Про це повідомив﻿ міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією" , – повідомив міністр.

Він додав, що росіяни хочуть позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.

Галущенко закликав українців до "відповідального споживання" електрики в ранкові та вечірні години.