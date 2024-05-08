Окупанти атакували енергооб’єкти у шести областях – Міненерго
Під час нічної ракетної атаки 8 травня російські війська атакували енергетичні об'єкти у шести областях України.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – повідомив міністр.
Він додав, що росіяни хочуть позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.
Галущенко закликав українців до "відповідального споживання" електрики в ранкові та вечірні години.