Оккупанты атаковали энергообъекты в шести областях – Минэнерго
В ходе ночной ракетной атаки 8 мая российские войска атаковали энергетические объекты в шести областях Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Атакованные объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – сообщил министр.
Он добавил, что россияне хотят лишить Украину возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.
Галущенко призвал украинцев к "ответственному потреблению" электричества в утренние и вечерние часы.