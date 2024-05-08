Оккупанты атаковали энергообъекты в шести областях – Минэнерго

В ходе ночной ракетной атаки 8 мая российские войска атаковали энергетические объекты в шести областях Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Атакованные объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией" , – сообщил министр.

Он добавил, что россияне хотят лишить Украину возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.

Галущенко призвал украинцев к "ответственному потреблению" электричества в утренние и вечерние часы.