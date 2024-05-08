Польща знову підіймала авіацію через удари РФ по Україні

Рано вранці 8 травня Польща підіймала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України. Про це заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

Після 5 ранку командування попередило, що люди можуть чути шум від літаків, зокрема у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі і союзників через російську ракетну атаку по території України.

Після 7 години ранку повідомили, що операція завершена і залучені військові повертаються до стандартної операційної діяльності.

Такі процедури в останні місяці стали рутинними і застосовуються під час усіх масованих повітряних атак Росії проти України.

Раніше цього тижня Польща підіймала в небо винищувачі для перехоплення літака РФ над Балтійським морем.