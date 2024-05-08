Польша снова поднимала авиацию из-за ударов РФ по Украине

Рано утром 8 мая Польша поднимала в воздух истребители в связи с ракетными ударами России по территории Украины. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, сообщает Европейская правда.

После 5 утра командование предупредило, что люди могут слышать шум от самолетов, в частности в юго-восточной части страны, что связано со взлетом истребителей Польши и союзников из-за российской ракетной атаки по территории Украины.

После 7 часов утра сообщили, что операция завершена и привлеченные военные возвращаются к стандартной операционной деятельности.

Такие процедуры в последние месяцы стали рутинными и применяются во время всех массированных воздушных атак России против Украины.

Ранее на этой неделе Польша поднимала в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтийским морем.