Ракетна атака РФ: на Львівщині є влучання в енергетичну інфраструктуру
Внаслідок нічної ракетної атаки РФ зафіксовані влучання в два енергооб'єкти у Львівській області. Наразі без жертв та поранених.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", – повідомив він.
Також російська ракета влучила в обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.
Під час повторної повітряної тривоги атакували Львівщину "Кинджалами". За словами Козицького, критична та житлова інфраструктура не постраждали.
Станом на цю годину у Львівській області обійшлося без жертв і потерпілих.