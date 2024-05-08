Ракетна атака РФ: на Львівщині є влучання в енергетичну інфраструктуру

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ зафіксовані влучання в два енергооб'єкти у Львівській області. Наразі без жертв та поранених.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає" , – повідомив він.

Також російська ракета влучила в обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час повторної повітряної тривоги атакували Львівщину "Кинджалами". За словами Козицького, критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Станом на цю годину у Львівській області обійшлося без жертв і потерпілих.