Ракетная атака РФ: на Львовщине есть попадание в энергетическую инфраструктуру

В результате ночной ракетной атаки РФ зафиксированы попадания в два энергообъекта во Львовской области. Пока без жертв и раненых.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Около 5 часов утра, оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть две ячейки возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для живущих поблизости нет" , – сообщил он.

Также российская ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Во время повторной воздушной тревоги атаковали Львовщину "Кинжалами". По словам Козицкого, критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.

На этот час во Львовской области обошлось без жертв и пострадавших.