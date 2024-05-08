Війська РФ вночі атакували три теплоелектростанції – ДТЕК

Під час нічного обстрілу 8 травня російські війська атакували три теплоелектростанції компанії ДТЕК, є пошкодження обладнання.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки" , – повідомили у компанії.

Зазначається, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинуло.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях - Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.