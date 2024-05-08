Войска РФ ночью атаковали три теплоэлектростанции – ДТЭК

Во время ночного обстрела 8 мая российские войска атаковали три теплоэлектростанции компании ДТЭК, повреждения оборудования.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки" , – сообщили в компании.

Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом неприятеля была энергетика. В министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях – Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.