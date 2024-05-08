ППО вночі знищила майже 40 ракет і 20 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 8 травня, під час масованої ракетної атаки РФ, протиповітряна оборона збила 39 ракет різних типів та 20 безпілотників Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із тимчасово окупованого Криму);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ та акваторія Каспійського моря);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої частини Запорізької області);
- 21 ударний БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ).
До відбиття повітряного нападу росіян ЗСУ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – зазначив Олещук.