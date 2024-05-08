ППО вночі знищила майже 40 ракет і 20 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 8 травня, під час масованої ракетної атаки РФ, протиповітряна оборона збила 39 ракет різних типів та 20 безпілотників Shahed.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із тимчасово окупованого Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ та акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої частини Запорізької області);

21 ударний БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ).

До відбиття повітряного нападу росіян ЗСУ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.