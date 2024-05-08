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ППО вночі знищила майже 40 ракет і 20 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО вночі знищила майже 40 ракет і 20 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: Рixabay

У ніч на 8 травня, під час масованої ракетної атаки РФ, протиповітряна оборона збила 39 ракет різних типів та 20 безпілотників Shahed.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ); 
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із тимчасово окупованого Криму);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ та акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої частини Запорізької області);
  • 21 ударний БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ).

До відбиття повітряного нападу росіян ЗСУ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – зазначив Олещук.

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