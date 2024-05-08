ПВО ночью уничтожило почти 40 ракет и 20 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 8 мая, во время массированной ракетной атаки РФ, противовоздушная оборона сбила 39 ракет разных типов и 20 беспилотников Shahed.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности российские войска применили 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из временно оккупированного Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ и акватория Каспийского моря);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной части Запорожской области);

21 ударный БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарска и Курской области РФ).

К отражению воздушного нападения россиян ВСУ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.