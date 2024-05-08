ПВО ночью уничтожило почти 40 ракет и 20 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 8 мая, во время массированной ракетной атаки РФ, противовоздушная оборона сбила 39 ракет разных типов и 20 беспилотников Shahed.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности российские войска применили 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из временно оккупированного Крыма);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ и акватория Каспийского моря);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной части Запорожской области);
- 21 ударный БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарска и Курской области РФ).
К отражению воздушного нападения россиян ВСУ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 20 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - отметил Олещук.