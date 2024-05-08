Зеленський назвав Путіна нацистом через масовану атаку 8 травня

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований удар РФ по Україні, назвав російського диктатора Володимира Путіна нацистом і зазначив, що "світ має чітко розуміти, хто є хто".

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в Telegram-каналі.

"Масований р﻿акетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" , – написав президент.

Він також зазначив, що росіяни цієї ночі спрямували понад 50 ракет і більш як 20 "Шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.