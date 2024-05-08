Зеленський назвав Путіна нацистом через масовану атаку 8 травня
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований удар РФ по Україні, назвав російського диктатора Володимира Путіна нацистом і зазначив, що "світ має чітко розуміти, хто є хто".
Про це йдеться в дописі Зеленського в Telegram-каналі.
"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – написав президент.
Він також зазначив, що росіяни цієї ночі спрямували понад 50 ракет і більш як 20 "Шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.
"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – додав Зеленський.