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Зеленський назвав Путіна нацистом через масовану атаку 8 травня

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований удар РФ по Україні, назвав російського диктатора Володимира Путіна нацистом і зазначив, що "світ має чітко розуміти, хто є хто".

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в Telegram-каналі.

"Масований р﻿акетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – написав президент.

Він також зазначив, що росіяни цієї ночі спрямували понад 50 ракет і більш як 20 "Шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – додав Зеленський.

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