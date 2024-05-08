Зеленский назвал Путина нацистом из-за массированной атаки 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной массированный удар РФ по Украине, назвал российского диктатора Владимира Путина нацистом и отметил, что "мир должен ясно понимать, кто есть кто".

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне" , – написал президент.

Он также отметил, что россияне этой ночью направили более 50 ракет и более 20 "Шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.