За добу Росія втратила майже 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 970 своїх військових, 13 танків, 30 артсистем, 19 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали: