За добу Росія втратила майже 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 970 своїх військових, 13 танків, 30 артсистем, 19 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 477 430 (+970) осіб,
- танків − 7 418 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 14 246 (+19) од,
- артилерійських систем − 12 317 (+30) од,
- РСЗВ − 1 057 (+0) од,
- засобів ППО − 792 (+0) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 728 (+11) од,
- крилатих ракет − 2 151 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 549 (+40) од,
- спеціальної техніки − 2 019 (+2) од.