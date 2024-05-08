В сутки Россия потеряла почти 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 970 своих военных, 13 танков, 30 артсистем, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили: