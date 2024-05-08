В сутки Россия потеряла почти 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 970 своих военных, 13 танков, 30 артсистем, 19 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 477 430 (+970) человек,
- танков − 7 418 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 14 246 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 12 317 (+30) ед,
- РСЗО − 1 057 (+0) ед,
- средств ПВО − 792 (+0) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11) ед,
- крылатых ракет − 2 151 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 549 (+40) ед,
- специальной техники – 2 019 (+2) ед.