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В сутки Россия потеряла почти 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб

В сутки Россия потеряла почти 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 970 своих военных, 13 танков, 30 артсистем, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 477 430 (+970) человек,
  • танков − 7 418 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 246 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 12 317 (+30) ед,
  • РСЗО − 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО − 792 (+0) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 2 151 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 549 (+40) ед,
  • специальной техники – 2 019 (+2) ед.

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