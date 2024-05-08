Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Російські окупанти вранці у середу, 8 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру у Херсоні., зокрема завдали удару по залізниці. Про це повідомила у Telegram «Укрзалізниця».
«Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста», - йдеться у повідомленні.
Зокрема через обстріл обмежено рух поїзда №121/122 Київ–Херсон–Київ, він поки що їхатиме лише до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
«Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком», - додали в компанії.