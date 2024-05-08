Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні

Російські окупанти вранці у середу, 8 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру у Херсоні., зокрема завдали удару по залізниці. Про це повідомила﻿ у Telegram «Укрзалізниця».

«Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста» , - йдеться у повідомленні.

Зокрема через обстріл обмежено рух поїзда №121/122 Київ–Херсон–Київ, він поки що їхатиме лише до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.