Close button

Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні

Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Фото: Facebook

Російські окупанти вранці у середу, 8 травня, обстріляли  цивільну інфраструктуру у Херсоні., зокрема завдали удару по залізниці. Про це повідомила﻿ у Telegram «Укрзалізниця».

«Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та  вокзал міста», - йдеться у повідомленні.

Зокрема через обстріл обмежено рух поїзда №121/122 Київ–Херсон–Київ, він поки що їхатиме лише до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

«Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком», - додали в компанії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics