Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне
Российские оккупанты утром в среду, 8 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне, в том числе нанесли удар по железной дороге. Об этом сообщила в Telegram «Укрзалізниця».
«В результате вражеских ударов повреждены колеи и вокзал города», – говорится в сообщении.
В частности, из-за обстрела ограничено движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев, он пока будет ехать только в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.
«В настоящее время все 99 пассажиров в безопасности. Остальные поезда Укрзализныци продолжает движение по графику», - добавили в компании.