Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне

Российские оккупанты утром в среду, 8 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне, в том числе нанесли удар по железной дороге. Об этом сообщила в Telegram «Укрзалізниця».

«В результате вражеских ударов повреждены колеи и вокзал города» , – говорится в сообщении.

В частности, из-за обстрела ограничено движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев, он пока будет ехать только в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.