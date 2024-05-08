Зеленський у День пам'яті та перемоги: Нацизм відродився у Росії

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги у Другій світовій війні заявив, що нацизм відродився під маркуванням "Сделано в России".

Відео звернення оприлюднене в соцмережах президента.

Зеленський зазначив, що "світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року". За його словами, сьогодні всі, хто пережив Другу світову, "відчувають дежавю".

"Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России" , – сказав Зеленський.

Він закликав світ зупинити Росію в її війні проти України.