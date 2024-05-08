Зеленский в День памяти и победы: Нацизм возродился в России
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти и победы во Второй мировой войне заявил, что нацизм возродился под маркировкой "Сделано в России".
Видео обращение обнародовано в соцсетях президента.
Зеленский отметил, что "мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года". По его словам, сегодня все пережившие Вторую мировую "чувствуют дежавю".
"Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только под новой маркировкой: "Сделано в России", – сказал Зеленский.
Он призвал мир остановить Россию в ее войне против Украины.
"Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию. Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а впоследствии и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", – отметил президент.