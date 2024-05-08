Зеленский в День памяти и победы: Нацизм возродился в России

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти и победы во Второй мировой войне заявил, что нацизм возродился под маркировкой "Сделано в России".

Видео обращение обнародовано в соцсетях президента.

Зеленский отметил, что "мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года". По его словам, сегодня все пережившие Вторую мировую "чувствуют дежавю".

"Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только под новой маркировкой: "Сделано в России" , – сказал Зеленский.

Он призвал мир остановить Россию в ее войне против Украины.