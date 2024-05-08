Окупанти майже добудували залізницю, що сполучає Маріуполь із територією РФ

Росіяни вже майже завершили будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим містом. Про це розповів в ефірі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

За словами Андрющенка, за квітень і початок травня зафіксовано три тестових потяги з окупованої Волновахи Донецької області до порту в Маріуполі й назад. При чому з Волновахи вони приїхали завантажені каоліном і рудою, яку вантажать на ліберійське судно, що вкрали минулого року.

«А з маріупольського порту потяг взагалі вийшов порожняком, щоб протестувати колію» , — зауважив Андрющенко.

Він також зазначив, що колія, яку росіяни будують в районі селища Гранітне через Тельманівський район, що з'єднає Маріуполь з Волновахою й Ростовом-на-Дону, майже добудована, але ані на мостах, ані на місці з'єднання залізниць немає рейок.

Андрющенко заявив, що залізниця має запрацювати орієнтовно в кінці травня або на початку червня.